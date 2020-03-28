Yıllarca İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen dünyaca ünlü eski golcü Andriy Shevchenko, açıklamaları ile corona virüs salgınına yeni bir boyut kazandırdı. Şu anda Londra'da karantina altında tutulan 43 yaşındaki futbol adamı önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya’da yaşanan durumu takip ettiğini belirten Shevchenko, "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. İçinde bulunduğunuz durum Çernobil felaketine benziyor. Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım." ifadelerini kullandı.

İtalya'da oldukça hızlı yayılan ve ölüm rakamlarının da yüksek olmasını değerlendiren Shevchenko, "Tek çözüm hükümetin kuralına uymak ve evde kalmak. İşini yapmakta olan doktorlar ve hemşireler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek kahramanlarıdır. Yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmeliyiz." dedi.

SkySport Italia



