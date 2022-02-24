Andriy Shevchenko: Halkım ve ailem tehlikede

Ukrayna futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşananlara tepki gösterdi.

Paylaşımında Rusya tarafından başlatılan tam ölçekli bir savaşın başladığını belirten Shevchenko, sadece barış istediklerini ve savaş istemediklerini dile getirdi.

Andriy Shevchenko, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinde Rusya tarafından başlatılan tam ölçekli bir savaş başladı. Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Lütfen sizden Ülkemizi desteklemenizi ve Rus hükümetini saldırganlıklarını ve uluslararası hukuku ihlallerini durdurmaya çağırmanızı rica ediyorum. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir."

Shevchenko'nun paylaşımı şu şekilde:



