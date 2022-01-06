Andriy Shevchenko Genoa tarihine geçebilir

Serie A'da üst üste 16 maçta galibiyet alamayan Genoa, deplasmanda Sassuolo konuğu olacak.

Ev sahibi Sassuolo, bu sezon MAPEI Stad'ında 10 Serie A karşılaşmasında üç galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Genoa, bu sezon deplasmanda dört beraberlik, beş mağlubiyet ve deplasmanda sadece bir galibiyetini Eylül 2021'de Cagliari'ye karşı aldı. Genoa deplasmandaki kötü seriye son vermek istiyor.

Andriy Shevchenko kulübe katıldığından bu yana, Genoa yedi lig maçında sadece iki puan topladı. Serie A'daki ilk sekiz maçında galibiyet alamayan ilk Genoa hocası olabilir

Shevchenko maç başı 0.63 puan ortalaması yakaladı.