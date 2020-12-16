Andrija Vukovic: Kendinizden utanın!

TFF 1. Lig’de son 4 haftada galibiyet yüzü görmeyen Balıkesirspor’da kaleci Andrija Vukovic, Samsunspor ile oynanan son karşılaşmada maçı sattığı yönündeki iddialara sert bir şekilde yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından öfkesini dile getiren Vukovic, Balıkesir’i ve Balıkesirspor’u çok sevdiğini söyledi. Balıkesirspor camiası için zamanında fedakarlık yaptığını hatırlatan Vukovic, böyle bir konu ile gündeme gelmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. 37 yaşındaki deneyimli kaleci, kendisine ve ailesine yönelik atılan iftiraları kabul etmediğini söyledi.

'İftiraları kabul etmiyorum'

Vukovic, kalecilik performansının eleştirilebilir olduğunu ancak maçı satmak gibi bir konunun asla gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Balıkesir ekibinde 7. sezonunu geçiren deneyimli kaleci, “Bana kötü kaleci diyebilirsiniz. Fakat Balıkesirspor camiası için yaptıklarımdan sonra maçı sattığımı söyleyemezsiniz. Bana ve aileme karşı edilen bu çirkin sözleri kabul etmiyorum. Bunu yapanlar kendilerinden utanmalılar” şeklinde konuştu. Sosyal medyada Vukovic’e çok sayıda destek mesajı geldi. Hırvat eldivenin arkasında duran taraftarlar, Vukovic’e olan inançlarını dile getirdi.

Ayberk Gökbak - Milliyet Ege











