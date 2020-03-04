Turkish Airlines Euroleague'in 27. maç döneminde Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Kızılyıldız, sahadan 66-63'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kızılyıldız mts Yardımcı Antrenörü Andrija Gavrilovic, çok zor bir maç oynadıklarını ve Fenerbahçe Beko’nun savunma performansının sonucu belirlediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko’yu galibiyetinden ötürü tebrik eden Gavrilovic, "Çok zor maçtı. Özellikle 2. yarıda savunma seviyesi çok yüksekti. İki takım da skor üretmekte zorlandı. Maçın sonucunu Fenerbahçe Beko’nun son 1,5 dakikadaki savunma performansı belirledi." değerlendirmesinde bulundu.