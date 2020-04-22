Son dönemde ismi Galatasaray ve Sampdoria ile anılan Vasco da Gama'nın yıdlız adayı Andrey, kendi ağzından yaptığı açıklamayla daha önce bir Türk kulübünden teklif aldığını belirterek Galatasaray'ı doğruladı. Peki, Andrey Ramos kimdir, kaç yaşında? İşte Andrey hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Andrey Ramos kimdir?

15 Şubat 1998 doğumlu olan Andrey Rio de Janeiro doğumlu. Futbola Vasco da Gama'da başlayan 22 yaşındaki futbolcu 10 numara ve merkez orta saha olarak forma giyiyor. 1.76 boyunda olan Andrey 4 sezondur yetiştiği kulüp olan Vasco formasını giyiyor. Kariyeri boyunca 78 maça çıkan yıldız adayı 8 de gol atma başarısı gösterdi.

Kulübüyle 2021'in sonuna kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı 10 numara'nın güncey piyasa değeri 1.3 milyon Euro...

Brezilya U17 forması giydi!

12 kez boyunca Brezilya U17 forması giyen Andrey 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sağ ayağının kullanan Sambacı'nın bir dönem güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.