Andrey Arshavin, striptiz kulübünden evine at çalarak döndü!

Rus Milli Takımı'nın eski yıldızı Andrey Arshavin, geçtiğimiz ay yeşil sahalara veda ettiğini duyurmuştu.

Memleketi Saint Petersburg'da hayatına devam eden 37 yaşındaki eski futbolcunun adı, büyük bir skandala karıştı.

Eğlenmek için bir striptiz kulübüne giden Arshavin, geceyi iki kadınla eğlenerek geçirirken çıkışta ise alkolün de etkisiyle tamamen kontrolden çıktı.

Arsenal'ın eski yıldızı, eve kadar başkasına ait bir atla giderken atın sahibine 35 euroluk kiralama ücretini ödemedi.

At sahibi, parasını almak için Arshavin'i polise şikayet etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler