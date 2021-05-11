Andres Iniesta Vissel Kobe ile sözleşmesini uzattı

İspanyol efsane Iniesta futbol hayatını 2 yıl daha sürdürecek. Barcelona kariyerini sonlandırdıktan sonra Japonya'ya transfer olan 37 yaşındaki oyuncu 2022-23 sezonuna kadar oynamaya devam edecek.

Andres Iniesta, 2017-18 sezonu sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erince Japonya 1. Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye imza attı. Asya takımında 3. sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu 2 yıl daha oynamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Vissel Kobe'de 77 maça çıkan Iniesta, 16 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.