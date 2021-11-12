La Liga'da kötü gidişata son vermek adına Xavi'yi teknik direktör olarak takımın başına getiren Barcelona'nın efsane futbolcularından Andres Iniesta, Katalan ekibine geri dönme olasılığı hakkında görüşlerini paylaştı.

Katalonya Radyosu'na konuşan Iniesta, Barcelona'ya açık kapı bırakarak "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, hayatımın bir noktasında Barça'ya dönmek isterim. Barça'ya, geri dönmek ve takıma başka bir şekilde yardım etmeye devam edebilmek isterim ancak geleceği kimse bilmiyor." ifadelerinde bulundu.

Kulüpteki rolü

Kulüpteki rolüyle ilgili olarak ise tecrübeli futbolcu "Neye hazır olabileceğimi bilmiyorum. Antrenör lisansımı almak istiyorum ama çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Bugünü düşünmeyi seviyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Messi sözleri

Messi'nin takımdan ayrılması hakkında da konuşan Iniesta "Özellikle başlangıçta garip bir durumdu. Barça'da devam etmesini isterdim. Herkes kendi yolunu çizer devam etmediği gerçeğine üzüldüm." açıklamalarını yaptı.

Şu anda Japonya'nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Xavi ile birlikte uzun yıllar Barcelona forması giymişti.

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