Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 8 ila 10 futbolcu istemesinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetiminin bonservisi Serie A devi Inter'de bulunan Fransız stoper Andreaw Gravillon ile ilgilendiği iddia edilmişti. İtalyan basını ise Siyah Beyazlılar'ın 22 yaşındaki savunmacıyla yaptığı görüşmenin sonucunu yazdı.

Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Beşiktaş'ın aracılar vasıtasıyla oyuncuyla görüştüğünü ancak Gravillon'un teklifi reddettiğini yazdı. Genç futbolcunun bu kararına gerekçe olarak ise kariyerine Serie A ya da Ligue 1'de devam etmek istemesi gösterildi.

Geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Ascoli'de kiralık olarak geçiren Gravillon, çıktığı 27 maçta gol ya da asist kaydedememişti. Inter'in oyuncunun bonservisi için 8 milyon euro talep ettiği öne sürülüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler