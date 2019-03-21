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Andreas Samaris kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transferi gündemde!

Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki Yunan ön libero Andreas Samaris'i Galatasaray'ın transfer etmek istediği öne sürüldü. Peki Andreas Samaris kimdir? Cim Bom'un devre arasında Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun eski takım arkadaşı ve vatandaşı olan Samaris'in kariyeri ve istatistikleri haberimizde.

21 Mart 2019, Perşembe 12:48 Son Güncelleme:
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Andreas Samaris kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transferi gündemde!

Yunan basını, Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Yunan ön libero Andreas Samaris'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samaris'in kariyeri ve futbol yaşantısı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Andreas Samaris kimdir, kaç yaşında? Andreas Samaris hakkında bilinmeyenler ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray'dan müthiş transfer hamlesi: Andreas Samaris!

Andreas Samaris kimdir?

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Andreas Samaris, Portekiz kulübünden önce ülkesi Yunanistan'dan PAO Vardas, Panachaiki, Panionios ve Olimpiakos formalarını terletti.

Yunan Milli Takımı ile de şimdiye dek 33 karşılaşmada boy gösteren 29 yaşındaki ön libero, bu sezon Benfica'da 17 maçta görev yaptı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.

Görev verildiğinde merkez orta sahada da oynayabilen Samaris, 1.89 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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