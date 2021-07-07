Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Alman temsilcilerinden Bayern Münih, kadrosuna eklemeler yapmaya devam ediyor. Koç Trinchieri'nin sözleşmesini uzattıktan sonra Jaramaz'ı kadrosuna katan Bayern Münih, şimdi de Andreas Obst'u transfer ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon bir başka Alman ekibi ratiopharm Ulm ile 7DAYS EuroCup'ta mücadele eden 24 yaşındaki şutör; 11 sayı, 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı. Obst, EuroCup sezonunda %51.1 üç sayı isabet oranıyla mücadele etmişti.

Bayern Münih, Alman oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



