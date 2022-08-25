Andreas Georgson: Rakibimiz çok baskılıydı

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor ’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, “Taraftarların büyük bir desteği vardı. Atmosferde çok iyiydi. Rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında deplasmanda Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Malmö’de Teknik Direktör Andreas Georgson, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Georgson, “Genel olarak baktığımızda çok yoğun bir maçtı. Taraftarların büyük bir desteği vardı. Atmosferde çok iyiydi. Rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı. Ben kendi takımımdan çok gurur duyuyorum. Gösterdikleri disiplin, ortaya koydukları disiplin çok etkileyiciydi. Onların yaptığı atakları genel olarak durdurmayı başardık ve oyun süresince onların ataklarına iyi cevap verdik. Elimize geçen fırsatları ise iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Bu sebeple takımımdan çok memnunum. Bu elemeleri geçmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

İHA



