Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 27 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karadeniz ekibinde tecrübeli forvet, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takım olarak istedikleri fırsatları yakalayamadıklarını belirten Danimarkalı golcü, ''Takım olarak fırsatları yaratamadık ve mağlup ayrıldık. Şöyle olsaydı böyle olsaydı demek doğru değil.'' dedi.

28. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Nwakaeme'nin önemine de vurgu yapan tecrübeli oyuncu, ''Nwakaeme gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybettiğinizde işler tabii ki sizin için daha zor oluyor.'' dedi.







