Andreas Cornelius'tan Nwakaeme'nin önemine vurgu!
Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Nwakaeme'nin sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesine parantez açan tecrübeli oyuncu, ''Olasılıkları tahmin edebilmek kolay değil. Takım olarak istediğimiz fırsatları yakalayamadık.'' dedi.
Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 27 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karadeniz ekibinde tecrübeli forvet, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Takım olarak istedikleri fırsatları yakalayamadıklarını belirten Danimarkalı golcü, ''Takım olarak fırsatları yaratamadık ve mağlup ayrıldık. Şöyle olsaydı böyle olsaydı demek doğru değil.'' dedi.
28. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Nwakaeme'nin önemine de vurgu yapan tecrübeli oyuncu, ''Nwakaeme gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybettiğinizde işler tabii ki sizin için daha zor oluyor.'' dedi.