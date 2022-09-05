Andreas Cornelius: Ülkeme dönmek istedim

Trabzonspor ’dan ayrılan ve eski takımı Kopenhag’a dönen Andreas Cornelius, ilk maçına önceki gün çıktı. Cornelius, Lacivert-Beyazlılar’ın Danimarka Ligi’nde sahasında Silkeborg’u 1-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşma öncesi evine döndüğü için çiçek takdim edilen tecrübeli forvet, “Açıkçası bu fırsat aniden önüme çıktı ve ülkeme geri dönmek istedim. Trabzonspor’a da teşekkür ediyorum. Başta kulübün farklı bir yaklaşımda bulunacağını düşündüm ama tam tersi çok olumlu davrandılar. Bunun için onlara minnettarım” diye konuştu.