Andreas Cornelius: Kopenhag ile karşılaşmak çok özel bir durum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor 'da Andreas Cornelius, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski takımı ile oynayacakları maçın kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Danimarkalı futbolcu, iki maçı da kazanmak istediklerini dile getirdi.

Andreas Cornelius'un açıklamaları şu şekilde:

"Kopenhag lige kötü başladı. Bu iki maçı kazanmak istiyoruz. Zor olacak ama başarabiliriz. Benim için Kopenhag ile karşılaşmak çok özel bir durum. Soyunma odasına giderken kafam karıştı, yanlış odaya giriyordum. Burada olmak ve maç yapacak olmak çok güzel bir his. Kopenhag'da unutulmayacak anılarım var. Taraftarlar beni iyi karşılayacaktır. Gol atarsam sevinirim ama taraftarları üzmem, formamı çıkartmam, onların kalplerini kırmam."

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