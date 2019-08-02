Beşiktaş'ta oynadığı iki sezonda da lig şampiyonluğu yaşayan Alman futbolcu Andreas Beck, bu yaz altyapısından yetiştiği Stuttgart'tan ayrılarak Eupen'e transfer olmuştu. Kariyerine Belçika'da devam edecek olan 32 yaşındaki sağ bek, ülkede yayım yapan Sport/Foot Magazine dergisine Siyah Beyazlılar'da forma giydiği döneme değerlendirdi. Türkiye'den övgüyle bahseden Beck, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok güzel iki yıl geçirdim. Yaşadığım iki şampiyonluğun yanı sıra ilk sezonumda UEFA Avrupa Ligi, ikinci sezonumdaysa Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım. Bu dönemde milli takım teknik direktörünün tribünden beni takip ettiğine şahit oldum. Türkiye'de sadece sportif değil, insani açıdan da harika tecrübeler edindim.

İki yıl boyunca insanların saygısını kazanabilmek için Türkçe dersleri aldım. İstanbul'da 18 milyon insan yaşıyor ve bu sayı, Almanya'daki nüfusun dörtte biri. Futbol, Türkiye'de adeta bir din. İnsanların tutkusu, Almanya'dakinden bile çok fazla. Benim gibi iki kez şampiyon olduğunuzda ise hayat sizin için çok daha güzel oluyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler