Andreas Beck: Ozan Kabak büyük yetenek

Türkiye’de Beşiktaş forması giydikten sonra geçen sezonun başında yetiştiği kulüp Stuttgart’a dönen Andreas Beck, devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen yeni takım arkadaşı Ozan Kabak hakkında FANATİK’e konuştu.

Bundesliga’da küme düşmeme mücadelesi veren Kırmızı- Beyazlılar’ın, 5-1 kazandığı Hannover karşılaşmasıda 2 gol atan Ozan’a övgüler yağdıran Beck, şunları söyledi: “Açıkçası itiraf etmeliyim ki, Ozan’ı buraya gelmeden önce çok iyi tanımıyordum. Ancak onun olgunluğu ve hızlı bir şekilde öğrenme isteğini gördükten sonra ondan diğerleri gibi ben de çok etkilendim.”

'Çok istikrarlı oynuyor’

“Son maçta iki gol atmasına hiç şaşırmadım. Karşımızda büyük bir yetenek var. Elbette bir savunma oyuncusu olarak bir maçta iki gol atmak için şansın da yardımına ihtiyacınız vardır. Ancak Ozan, bu şans için çok çalıştı. Sadece gollerine odaklanmamak gerek. Son maçlarda çok istikrarlı oynuyor. Oyun içindeki konsantrasyonu çok yüksek. Kısa sürede başardıkları gerçekten dikkat çekici. Onun yaşı 18 olabilir. Ama göründüğünden çok daha olgun bir insan.”

‘Takıma katkısı çok fazla’

“Her şeyi çok hızlı ve başarılı şekilde yapıyor. 18 yaşındaki bir oyuncu için bu anormal bir durum! Bu özelliğiyle Bundesliga’ya uyumu daha çabuk olacak. Elbette Türkiye’ye göre Almanya futbolu daha çok taktik üzerine. Ama Ozan, bu süreci şu ana kadar mükemmel atlattı. Onun gelişiyle takım, daha istikrarlı bir hale geldi ve bu bizim için çok önemli bir katkı oldu.

17 Ocak 2019

Stuttgart’a transfer olduktan sonra 1 hafta idmanlarda takımın diğer Türk oyuncusu Berkay Özcan sayesinde hocası ve takım arkadaşlarıyla iletişimini sağladı.

25 Ocak 2019

Berkay, Hamburg’a transfer olduktan sonra kulübün alt yapısında çalışan bir Türk hoca, Almanca konusunda ona destek verdi.

25 Şubat 2019

Ancak kulüp, Türk yıldızın daha çabuk dili öğrenmesi için bu hocayı alt yapıya geri yolladı.

27 Şubat 2019

Sadece İngilizce’si olan Ozan’a, tesislerde her hafta bazen 1 bazen de 2 saat ders vermesi için kulüp tarafından hoca tutuldu.

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