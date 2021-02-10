Andreas Beck Süper Lig'de oynamış olan yabancı futbolculardan birisidir. Sahadaki disiplini ve tekniği ile Süper Lig'de dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmuştur. Andreas Beck 3 farklı takımda altyapı kariyeri deneyimi yaşamıştır. Doğduğu ülkede kısa sürede profesyonel kariyerine başlamış olan Andreas Beck kariyeri boyunca 400'e yakın resmi maçta oynamıştır. Andreas Beck süper ligde tam 2 sene oynamıştır. Andreas Beck 1.80 metre boyundaki bir futbolcudur. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Andreas Beck sağ bekte forma giymektedir. Andreas Beck yan mevki olarak da sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebilmektedir. Kariyerinde 10'a yakın kupa zaferi bulunur.

Andreas Beck nereli?

Andreas Beck Sovyetler Birliği'nin Semerova şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Alman asıllı olan Andreas Beck aynı zamanda Rus pasaportu da bulunmaktadır.

Andreas Beck kaç yaşında?

Andreas Beck 1987 doğumlu ve 34 yaşındadır.

Andreas Beck Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yalnızca Beşiktaş forması giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Andreas Beck Türkiye'ye Almanya Bundesliga ekiplerinden olan Hoffenheim takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Andreas Beck 2021 yılı itibari ile Belçika ekiplerinden olan Eupen takımında forma giymektedir.

Andreas Beck'in maaşı ne kadar?

Eupen'de yıllık almış olduğu ücret 600 bin eurodur.

Andreas Beck kimdir?

Andreas Beck zamanında Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Kemerova şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğduktan 3 yıl sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etmiştir. Andreas Beck Almanya'ya göç ettikten sonra SVH Königsbronn takımı ile altyapı deneyimine başlamıştır. Daha sonra ise DJK-SG Wassarealfingen takımı ile 2000 yılına kadar oynama şansı bulmuştur. 2000 yılında bu takımdan ayrıldıktan sonra VFB Stuttgart ekibi ile altyapı deneyimine devam etmiştir. 5 yıl Stuttgart altyapısı ile forma giydikten sonra ilk defa da bu takımda profesyonel kariyerine başlamıştır.

2005 yılında profesyonel kariyerine başlayan Andreas Beck Stuttgart ekibi ile 2 yıl oynamıştır. 23 maçta 1 gol atarak Stuttgart'ın a takımında forma giymeye başlamıştır. Andreas Beck Stuttgart A takımı ile 2006 yılından 2008 yılına kadar oynamış ve 27 maçta 1 gol atmıştır. 2008 yılında ise bir diğer Alman kulübü olan Hoffenheim ekibine transfer olmuştur. Hoffenheim kulübü bu transfer için Stuttgart ekibine 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. 2008 yılından 2015 yılına kadar forma giymiş ve 216 resmi maçta forma giyiştir. 216 resmi maçta 3 gol atmıştır. Andreas Beck karriyerinde en verimli dönemini Hoffenheim ekibi ile yaşamış oldu. Hoffenheim kulüünün vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştur.

Andreas Beck Hoffenheim ile sözleşmesi devam ederken Beşiktaş'ın teklifi ile karşılaşmıştır. Beşiktaş oyuncuyu satın almak için kulübüne 1.7 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiştir. Bu teklifi kabul eden Hoffenheim ekibi Andreas Beck'in gitmesine izin vermiş ve oyuncunun böylelikle süper lig kariyeri başlamış oldu. Andreas Beck Beşiktaş ile 2 sezon da forma giymiştir. 2 sezonda 2 süper lig şampiyonluğu yaşamıştır. Andreas Beck 52 maçta forma giymiş aynı zamanda Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında ki mücadelesinde de sağ bekte forma giyen bir futbolcu olmuştur.

Andreas Beck'e 2017 yılında ise eski kulübü olan Stuttgart tarafından teklif gelmiştir. Stuttgart bu transfer için Beşiktaş'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiştir. Bu teklif süper lig ekibi tarafından kabul edilerek Andreas Beck 2017 yılından itibaren eski takımı olan Stuttgart'a geri dönmüştür. Stuttgart ile 47 maçta forma giyen Andreas Beck 1 tane de gol atmıştır. 2019 yılında Stuttgart ile sözleşmesi sona eren Andreas Beck Belçika ekiplerinden olan Eupen ile anlaşmıştır. Andreas Beck Belçika ekibine bedelsiz olarak transfer olmuştur. Şuan ise Eupen ekibi ile forma giymektedir. Belçika liginde 1 golü bulunmaktadır.

Andreas Beck'in Milli Takım hayatı

Andreas Beck Almanya milli takımına 2006 yılında U18 takımı ile birlikte başlamıştır. Almanya U10 takım formasını da 2007 yılında giymiştir. Andreas Beck 2007 yılında Almanya U20 takımında da 1 maça çıkmıştır. Sırası ile Almanya alt takımlarında forma giyen Andreas Beck Almanya U21 takımı ile de 2009 yılında forma giymiş ve 27 maçta 2 gol atmıştır. Alman a milli takımı ile de 2010 yılında tanışmıştır.