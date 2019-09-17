Andreas Beck: Galatasaray bir adım önde

Beşiktaş formasıyla ülkemizde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve ardından iki sezon Almanya’da Stuttgart’ta forma giydikten sonra yeni sezonda Belçika’nın Eupen takımına transfer olan Andreas Beck, Galatasaray’ın rakibi Club Brugge’ü FANATİK için değerlendirdi.

Beck, şunları söyledi: “Henüz ligin başındayız ancak Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için iki ön eleme oynarken, hiç yenilmedi. Belçika’da da şu ana kadar çıktığı 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Çok güçlü bir takım ve bu seviyeye çıkarak büyük bir başarı elde ettiler. Yeni sezon öncesi Galatasaray’a göre daha hazır gözüküyor olabilirler. Özellikle kendi sahalarında taraftarının da desteğiyle, etkili futbol oynuyorlar.”

‘Daha farklı oynayacaklar’

“Kanat ve forvet hattında dikkat edilmesi gereken oyuncuları var. Galatasaray’dan Diagne’yi aldılar, diğer forvetler Okereke ve Dennis’in yanı sıra orta alandaki Vanaken, Vormer, Mata ve Diatta, kalede Mignolet, aklıma gelen isimler. Ancak Brugge, birkaç ismin üzerine kurulu bir ekip değil. Messi’si ya da Ronaldo’su yok ama her oyuncu bir bütün halinde hareket ediyor. Ligin 4. haftasında onlarla deplasmanda golsüz berabere kaldık. Sürekli üzerimize geldiler, ancak iyi kapanarak, hızlı hücumlarla 4-5 fırsat yakaladık. Elbette Galatasaray’a karşı bu kadar hücumu düşünmeyecekler ve daha farklı bir oyun planı kurgulayacaklar.”

Ligde Eupen formasıyla 4. haftada Club Brugge deplasmanına çıkan Beck, takımıyla birlikte sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

‘Boş alan bırakılmamalı’

“Hocaları Clement’le yenilgi yüzü görmeyen Brugge, taktik düzene bağlı kalıp, sabırlı oynuyor. Onlara karşı boş alan bırakmamak gerek. Galatasaray, yetenek anlamında onlardan kesinlikle daha iyi. Kağıt üzerinde Sarı-Kırmızılılar’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ancak bu bir Şampiyonlar Ligi maçı ve risk almadan oynamak, bulunacak 3-4 pozisyonu da boş geçmeden, skoru almak en mantıklısı. Sonuçta Galatasaray’da Falcao, Feghouli, Nzonzi ve Muslera var.”

Çağrı Davran