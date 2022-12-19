Andreas Beck futbolu bıraktı

Son olarak Belçika ligi ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen Andreas Beck, emeklilik kararı aldı. Alman oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu kariyerimi sonlandırdım. Profesyonel bir futbolcu olarak hiçbir zaman büyük bir kariyer hedefi ve nihai bir varış noktam olmadı. Hayatımın bu bölümünün en büyük ödülü yolculuğun kendisiydi. Tüm destekleriniz ve sevginiz için teşekkür ederim". ifadeleri yer aldı.

Kariyerine Alman ekibi Wasseralf'te başlayan Andreas Beck, sonrasında Stuttgart ve Hoffenheim formaları giydi. 2015/16 sezonunda Hoffenheim'dan Beşiktaş 'a transfer olan Beck, 2017/18 sezonunda siyah-beyazlılardan ayrılıp Stuttgart'la anlaştı.





Andreas Beck, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.