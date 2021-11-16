Andrea Trinchieri: Fenerbahçe çok kaliteli bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih'in koçu Andrea Trinchieri, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçtikleri zorlu sürece ve Fenerbahçe'nin kalitesine değinen İtalyan koç, "Şu anda zorlu bir süreçteyiz. Ancak her maç, takım olarak işleri yoluna koymak adına iyi bir fırsat. Fenerbahçe, çok kaliteli bir takım. Bizim bazı küçük sorunları kendi başımıza çözmemiz gerekiyor. Yeniden birlik olup yarınki maçta kimliğimizi geri kazanmak adına her şeyi yapacağız" dedi.







