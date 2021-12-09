Andrea Trinchieri: Anadolu Efes'e büyük bir saygım var
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek Alman ekibi Bayern Münih'in başantrenörü Andrea Trinchieri, yeniden Final Four'da olacağını düşündüğü son şampiyon Anadolu Efes'e büyük saygı duyduğunu belirtti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Alman ekibi Bayern Münih, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Bayern Münih'in başantrenörü Andrea Trinchieri, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes'e duyduğu saygıyı dile getiren Trinchieri, "Anadolu Efes harika bir takım, son şampiyon. Tekrar Final Four'da olacaklar ve geçen seneki başarıyı tekrar etmeye çalışıyorlar. Büyük bir saygım var. Bu maçta onlarla rekabet edebilmek adına limitlerimizin üstüne çıkmamız gerekiyor" dedi.