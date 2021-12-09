Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Alman ekibi Bayern Münih, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Bayern Münih'in başantrenörü Andrea Trinchieri, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Anadolu Efes'e duyduğu saygıyı dile getiren Trinchieri, "Anadolu Efes harika bir takım, son şampiyon. Tekrar Final Four'da olacaklar ve geçen seneki başarıyı tekrar etmeye çalışıyorlar. Büyük bir saygım var. Bu maçta onlarla rekabet edebilmek adına limitlerimizin üstüne çıkmamız gerekiyor" dedi.