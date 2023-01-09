Süper Lig 'de Volkan Demirel yönetiminde 2021-2022 sezonunu 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, sezonun tamamlanmasıyla sürpriz bir hamle yapmış ve genç hoca ile yollarını ayırmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz." denilmişti.

Volkan Demirel gitti, Andrea Pirlo geldi

Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyururken İstanbul ekibi, yeni hoca konusunda olay bir hamle yaptı. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırmasının ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu.

'Karagümrük’ün varmak istediği yer ilgimi çekti'

Kendisi için düzenlenen imza töreninde çok fazla kulüple teması ve iletişimi olduğunu ifade eden Pirlo, “Karagümrük’ün varmak istediği yeri duyunca benim ilgimi çekti. Benim de hedeflerim kulüple aynı. O yüzden tercih yapmak hiç zor olmadı. Ben de bu yolda yürümek istiyordum. Bu takım benim daha fazla ilgimi çekti ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kariyerim boyunca kazanmak için oynadım ve burada da kazanmak için yer alıyorum. Biliyorum ki kazanmak için de iyi oynamak lazım. Elimden geldiği kadar bunu yapacağım” dedi. İstanbul’u bugüne kadar gezme imkanı olmadığını da söyleyen Pirlo, “İstanbul’a önceki gelişlerimde havalimanı, stadyum ve oteli görebildim, hiç gezemedim. Şu anda tabii ki antrenmanlardan kalan vakitte İstanbul’u görmek istiyorum” diye konuştu.

Son haftalarda çıkışa geçtiler

Sezona 2 mağlubiyetle başlayan Kırmızı Siyahlılar, 3. maçında Ankaragüc'nü 4-1'le geçmesinin ardından 5 maç 3 puana hasret kaldı. (3 beraberlik, mağlubiyet) Hatayspor ve Ümraniyespor karşısında 6 puan çıkaran İstanbul temsilcisi, üst üste çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçti. Pirlo'lu Gümrük, son haftalarda ise müthiş bir form yakaladı. Son şampiyon Trabzonspor 'u 4-1'le geçmesinin ardından Kayserispor'u deplasmanda 4-2 deviren, evinde Konyaspor 'la son dakikalarda yediği golle 3-3 berabere kalan Gümrük, 20 puanla 10. basamakta yer alıyor.









BELÇİKA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Pirlo, oynattığı hücum futboluyla alkış toplarken ortaya sürpriz bir iddia atıldı. Tutto Mercato Web; Belçika Milli Takımı'nın Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo'yu gündemine aldığını duyurdu. Belçika'nın teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde resmi adımlara başlayacağını ve bu hafta adaylarla görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Pirlo'nun teknik direktörlük kariyeri

Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Serie A başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadığı futbolculuk döneminde Inter, Milan, Juventus gibi takımlarda forma giyen 43 yaşındaki Pirlo, 2020’de teknik direktörlük kariyerine başladı. Tecrübeli isim, Juventus'ta U23 macerası sonrası 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen Maurizio Sarri’nin yerine teknik direktörlüğe getirildi.

Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah Beyazlılar, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı. Pirlo'lu Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. İtalyan efsane, 2022-2023 sezonu başında göreve başladığı Karagümrük ile ligde çıktığı 17 karşılaşmadan 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.





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Romelu Lukaku: Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü

2016 yılından beri Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunduran takımı 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkaramaması üzerine görevinden ayrılmıştı. Martinez, Fernando Santos'la yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı ile 3,5 yıllık sözleşmeye imzalarken takımın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, göreve Thierry Henry'nin gelmesini istediğini belirtmiş, "Benim için Thierry Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Buna hiç şüphe yok. Açıkça söylüyorum: Bir sonraki teknik direktör o olacak. Tüm oyuncuların saygısını kazandı, her şeyi kazandı. Koçluğu biliyor, oraya gitmek için ne yapmamız gerektiğini biliyor. Takımı, ligi, kadroyu biliyor. Benim için milli takım için ideal teknik direktör o.'' ifadelerini kullanmıştı.

'Belçika'nın sıfırdan başlaması gerekmiyor'

29 yaşındaki golcü futbolcu "Kimin teknik direktör olacağını bilmiyorum. Ama Belçika'nın sıfırdan başlaması gerekmiyor. Şimdiye kadar bu nesil kazanamadı ama biz kazanmak için çalışmaya devam etmeliyiz. Henry, kazanmak istiyor ve federasyonun her şeyi değiştirmek ve sıfırdan başlamak isteyen bir koçu alacağını sanmıyorum.'' ifadelerini kullandı. Henry, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in ekibinde görev almıştı.

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