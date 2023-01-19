Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı. Andrea Pirlo yönetimindeki İstanbul temsilcisinin başarılı futbolcusuna Serie A'dan 3 ekibin ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Fatih Karagümrük'ün yıldızına Napoli'nin de talip olması dikkat çekti. İşte transfer haberinin ayrıntıları...





Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de daha önce forma giyen ve bonservisi elinde bulunan oyuncularla anlaşma sağladı. Fatih Karagümrük bu doğrultuda Sofiane Feghouli, Adem Ljajic ve Andrea Bertolacci ile sözleşme imzaladı.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılıklar yaşandı. İstanbul ekibinde sezon başında kiralanan Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor 'a geri döndü. Kouassi daha sonra Çin'in yolunu tuttu. Jimmy Durmaz'ın sözleşmesi feshedildi. İsveçli futbolcu, ülkesinin takımlarından AIK ile anlaşma sağladı. İstanbul ekibinin sözleşmesini feshettiği Burak Bekaroğlu, Hatayspor'a imza attı.

Fatih Karagümrük'te dikkat çeken diğer ayrılıklar Steven Caulker ve Caner Erkin oldu. Caner Erkin henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Steven Caulker ise Wigan Athletic'le sözleşme imzaladı.

BANIYA'YA SERIE A KANCASI

TRT Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Rayyan Baniya'ya 3 talip birden çıktı. Tecrübeli futbolcuyla Serie A ekiplerinden Napoli, Fiorentina ve Torino'nun ilgilendiği belirtildi.

23 yaşındaki İtalyan asıllı Türk stoper, bu sezon Fatih Karagümrük foramsını 15 müsabakada giydi. 1,94 boyundaki Rayyan Baniya bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Rayyan Baniya'nın güncel piyasa değeri 350 bin euro olarak gösteriliyor.

Genç futbolcu, Fatih Karagümrük'e transfer olmadan önce İtalya'da Modena, Verona, Renate ve Mantova'da forma şansı buldu. Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük'ün 5-7 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin verebileceği belirtiliyor.