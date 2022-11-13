Andrea Pirlo: Yemememiz gereken bir goldü

Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Analiz edilecek çok bir durum yok. İstediğimiz gibi başladık. 2 tane pozisyon da bulduk. İlk duran topta konsantrasyon ve dikkat hatasıyla sebebiyle golü yedik. Sonra aynı tipte gol yedik. Devam eden maçta 2-2’yi bulduk. Tam oyunu elimize alacağımız sürede yine bir gol yedik. Yemememiz gereken bir goldü. Maç da böyle bitti. Tam kontrolü elinizde tutacağınız yerde bu tip goller de yerseniz maçlar böyle oluyor maalesef" şeklinde konuştu. (İHA)