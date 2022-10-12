Sezon başında tüm dünya futbolunun dikkatini çeken bir kararla Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo, Süper Lig 'de umduğunu bulamadı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı geride kalan 8 hafta içerisinde tek galibiyet kazanabildi. 5 haftadır 3 puan yüzü görmeyen, son iki maçında mağlubiyetlerle ayrılan İtalyan teknik adam 6 puanla küme düşme potasında kaldı.

Fenerbahçe deplasmanında 4 gol bulmasına karşın puan elde edemeyen Pirlo'nun Hatayspor maçını final olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük, bu süreç içerisinde 11 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.







