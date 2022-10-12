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Andrea Pirlo, Süper Lig'de umduğunu bulamadı

Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ve 6 puanla küme düşme potasında kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo'nun Hatayspor maçını final olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.

12 Ekim 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Andrea Pirlo, Süper Lig'de umduğunu bulamadı

Sezon başında tüm dünya futbolunun dikkatini çeken bir kararla Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo, Süper Lig 'de umduğunu bulamadı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı geride kalan 8 hafta içerisinde tek galibiyet kazanabildi. 5 haftadır 3 puan yüzü görmeyen, son iki maçında mağlubiyetlerle ayrılan İtalyan teknik adam 6 puanla küme düşme potasında kaldı.

Fenerbahçe deplasmanında 4 gol bulmasına karşın puan elde edemeyen Pirlo'nun Hatayspor maçını final olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük, bu süreç içerisinde 11 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.


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