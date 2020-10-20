UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelmeye hazırlanırlarken bu mücadele, iki takımın mevcut teknik direktörleri için özel bir anlam taşıyor. Dinamo Kiev'in mevcut teknik direktörü Mircea Lucescu, Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo'nun futbolculuk döneminde profesyonelliğe ulaşmasına aracı olan kişi konumunda.

Beşiktaş ve Galatasaray 'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımımızın da eski çalıştırıcısı olan Lucescu, Mayıs 1995'te Brescia'yı çalıştırırken 16 yaşındaki Pirlo'nun ilk resmi maçına çıkmasını sağlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacakları mücadele öncesinde Lucescu'yu 'maestro' olarak tanımlayan Pirlo, "Lucescu benim ilk hocamdı. Beni 15 yaşındayken a takıma aldı ve 16 yaşında ilk maçıma çıktım. Hâlâ birbirimizle konuşuyoruz. Ona her zaman minnettar olacağım ama bu da ona meydan okumak için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Kendisine Pirlo'nun Brescia'daki dönemi sorulan Lucescu ise, "Gençken de inanılmaz olgundu. Aynı şimdi olduğu gibi... Bir maç izlemek için Viareggio'ya gittiğimi hatırlıyorum. Sonra arabayla onu eve bıraktım. İki saat konuşma şansımız oldu. Çok sağlam bir adam olduğunu anladım. Yaratıcı oyuncu olmasının yanı sıra her şeyi organize eden biriydi ki bu da bambaşka bir beceridir. Nitekim bu özellikleri, bugün Juventus gibi harika bir takımın teknik direktörü olmasına çok yardımcı oldu" dedi.

Pirlo'nun kendisi hakkında 'maestro' demesine de değinen Lucescu, "Bu beni gururlandırıyor. Ona teşekkür etmeliyim. Umarım teknik direktör olarak harika bir kariyeri olur" dedi.