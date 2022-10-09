Andrea Pirlo: Dikkatsizlikler 5 gole mal oldu

Süper Lig 'in 9. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe 'ye 5-4 yenilen Fatih Karagümrük'te İtalyan teknik adam Pirlo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Pirlo'nun açıklamaları şöyle;

İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu. İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti.