Andrea Pirlo, alışılmadık sevincinin nedenini açıkladı

Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Trabzonspor 'u 4-1 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu.





Aldıkları galibiyetin önemine değinen Pirlo, "Yılı bu şekilde galibiyetle kapamak çok iyi oldu. Yaptığımız bütün iyi işlerin sonucunu aldık. Son dönemlerde iyi maçlar oynuyorduk ama sonucunu alamıyorduk. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir iş çıkardık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum ki kendilerine de bunu söyledim"

Maç planına ilişkin soruyu da cevaplandıran İtalyan teknik adam, "Her maça olduğu gibi bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamaya çalıştık. Kaliteli oyuncular da biraz daha devreye girince bizim için iyi bir sonuç ortaya çıktı"

'Bu tip sevinçler ortaya çıkıyor'

Hem futbolculuk hem teknik adamlık döneminde atılan goller sonrası dahi sakin bir mizaç ile dikkat çektiği fakat bugün yaşadığı ekstra sevincin nedeni sorulan Pirlo, "Büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de galibiyet hasretimiz vardı. Onun için de bu tip sevinçler ortaya çıkıyor. Hemen dinlenip bir sonraki maça hazırlanmamız lazım" cevabını verdi.