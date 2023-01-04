Andrea Pirlo: “3 puan bizim için çok kritikti”

İyi bir maç çıkarttıklarını söyleyen Pirlo, “Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Devamlılık açısından çok kritikti bu 3 puan. Tabii zor bir takıma karşı aldık bu 3 puanı da. İyi bir maç çıkardık, bu da bizim için çok önemli bu maçta iyi performans sergilemek. Bunları söyleyebilirim” dedi.

İHA