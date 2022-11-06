Andrea Pirlo: 3-3 bitebilirdi!

Fatih Karagümrük ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

'3-3'Ü BULABİLİRDİK AMA KAYBETTİK'

İstanbul ekibinin hocası Andrea Pirlo “Maça iyi başlayarak iki gol attık. Her şey istediğimiz gibi giderken maç daha sonra çok farklı bir yere gitti. 2-0 iken 3 tane net pozisyon bulduk. Oyunu koparabilirdik, rakibe bir açık verirseniz rakip onu değerlendirmek için gelir. Biz de maçı kapatamadık. Goller yedik. 3-2 oldu. 3-2’den sonra pozisyonlara girdik. 3-3'ü bulabilirdik ama değerlendiremedik ve maalesef maçı kaybettik” dedi.



