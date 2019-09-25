Geçtiğimiz sezonun sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıran eski İtalyan stoper Andre Barzagli, 8,5 yıl boyunca formasını giydiği Juventus'a geri döndü. Serie A devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 38 yaşındaki Barzagli'nin teknik direktör Maurizio Sarri'nin ekibine katıldığı belirtildi.

A takımda teknik danışman olarak görev yapacağı belirtilen efsanevi ismin yarın Juve ile ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Torino ekibinde top koşturduğu yılların tamamında şampiyonluk sevinci yaşayan Barza, İtalya Milli Takımı'nın 2006 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan kadrosunda da yer almıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler