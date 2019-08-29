Marsilya deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 81. dakikada oyuna giren Luiz Gustavo'yla ilgili ise teknik direktör Andre Villas-Boas'a maç sonu Fenerbahçe sorusu soruldu.

41 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Luiz Gustavo ile bu sabah konuştuk. Biraz telaşlıydı. Fenerbahçe'den Marsilya'yı pek de tatmin etmeyen bir teklif gelmişti. Bunu reddettik. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz.

Oyuna girdikten sonra elinden gelenin en iyisini yaptı ve önemli olan da buydu. Takıma çok fazla takviye yapmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla en iyisi olmaya çalışacağız. Lig başladıktan sonra transfer sezonunun devam etmesi bence doğru değil. Her oyuncu böyle bir dönemde etkilenir.

Fenerbahçe'den ikinci teklif!

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde Fransız L'Equipe'ten yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Marsilya'ya ikinci bir teklifle daha geldiği ve yine 'Hayır' cevabı alığı belirtildi. Haberde ayrıca Gustavo'nun da Marsilya'dan ayrılmak ve Fenerbahçe2ye transfer olmak istediği yazıldı.

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