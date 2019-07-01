Andre Silva bombası

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, takıma büyük katkı verebilecek yıldız transferi konusunda gaza basarken, son olarak gündeme gelen isim Andre Silva oldu. Bonservisi, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’da olan ve geçen sezonu İspanyol ekibi Sevilla’da geçiren Silva için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi. İtalya’nın transfer haberleriyle bilinen popüler internet sitelerinden biri olan Calciomercato’nun haberine göre Silva için Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş’ın teklifi olduğu bildirildi. Sevilla’nın, geçen sezon kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro verdiği Portekizli oyuncuyu hem yeniden kiralamayı hem de 39 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği vurgulandı.

Giampaolo sıcak bakmıyor

Sevilla için geride bıraktığımız sezonda 44 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki oyuncunun gönlünün Milan’da kalmak olduğu ancak yeni hoca Marco Giampaolo’nun ona direkt ilk 11’de forma şansı vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Kanarya’nın da bu durumdan faydalanarak, Max Kruse’un yanına Silva’yı da eklemek için tüm kozlarını oynamaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.



