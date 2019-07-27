Andre Schürrle transferinde sıcak saatler! Menajerinden açıklama...

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren ve bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Alman futbolcu Andre Schürrle, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre boyunca meşgul etmişti. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak menajeri Ingo Haspel'den flaş bir açıklama geldi.

Almanya'da yayım yapan Fussball Transfers adlı internet sitesine konuşan Haspel, "Schürrle, yalnızca futbol oynamak istiyor. Kendisine İtalya ve başka ülkelerden de teklifler var. Ancak şu an için en yoğun görüşmeleri Rus kulüpleriyle yürütüyoruz." şeklinde konuştu. Yıldız ismin menajerinin yaptığı bu açıklamaların ardından Rus basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesi, Spartak Moskova'nın oyuncuyu 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacağını öne sürdü. 2014 Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcunun alacağı yıllık ücretinse 3 milyon euro civarında olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler