Andre Schürrle transferi resmen açıklandı!

Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan ve adı uzun bir süredir Beşiktaş'la anılan Alman futbolcu Andre Schürrle'nin yeni durağı bugün belli oldu. Rus kulübü Spartak Moskova, resmi internet sitesi aracılığıyla 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Yeni takımında 20 numaralı formayı giyecek olan yıldız isim, geçtiğimiz sezonu da Fulham'da kiralık geçirmişti. Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan kadrosunun da bir parçası olan Schürrle, Rusya Premier Ligi tarihinde bu unvana sahip üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler