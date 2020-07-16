Andre Schürrle artık serbest

Almanya’dan beklenen haber geldi. Borussia Dortmund, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Andre Schürrle’nin kadroda düşünülmediğini ve 2 milyon Euro’ya satış listesine koyulduğunu duyurmuştu. Oyuncuyu Fenerbahçe’ye öneren menacerler ise, “Eğer düşünürseniz, bedavaya getirebiliriz” iddiasında bulunmuştu. Dün Almanya’dan bu konuyla igili flaş bir haber geldi. Sarı-Siyahlılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve 7 milyon Euro kazanan Schürrle ile karşılıklı anlaşarak oyuncuyu serbest bıraktı.

Maaş 2.5 milyon Euro

Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişme sonrası Andre Schürrle ve menaceriyle ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, senelik 2.5 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası teklif etmeyi planlıyor. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olması düşünülüyor. Eğer başarılı kanat oyuncusu ana hatlarıyla bu şartları kabul ederse, İstanbul’a davet edilecek.

Bonservisine 94 milyon Euro

Alman futbolcu Mainz’da çıkış yapıp 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Leverkusen’de yıldızlaştı. 2013’te 22 milyon Euro’ya İngiliz ekibi Chelsea’ye gitti. 2015’te ise ülkesine döndü, 32 milyon Euro’ya Wolfsburg’a transfer oldu. 1 yıl sonra ise Dortmund, Schürrle için 30 milyon Euro ödedi. Yıldız futbolcu daha sonra Fulham ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynadı. Almanya Milli Takımı’nda 57 maça çıkıp 22 gol kaydeden Schürrle, 2014’te Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer aldı.