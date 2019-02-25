Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra 7 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'a gönderilen Brezilyalı sol bek Andre Santos, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında düşüncelerini söyledi.

Fenerbahçe'yi desteklediğini belirten Santos, "Derbiyle ilgili son düşüncem net. Her zamanki gibi Fenerbahçe kazanacak. Ben de buradan bir taraftar olarak destekliyorum her zaman olduğu gibi. Ama gerçekten inanılmaz bir derbi bu. İki takımın taraftarları da çok güzel bir bayram yaşatıyor. Geçen sene Boluspor'da oynarken bile Fenerbahçe'yi desteklemek için bazı derbi maçlarına gittim. Buradan tüm Fenerbahçe taraftarına çok selam söylüyorum. İyi şanslar diliyorum. Umarım bir kez daha kazanırız." ifadelerini kullandı.