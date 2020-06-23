Ajax'ın başarılı kalecisi Andre Onana'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu. Fakat yaşanan son gelişmelerin ardından Kamerunlu yıldızın takımda kalabileceği belirtildi.

Daily Mail'e göre Onana'yı yüksek bir bonservis ile satmayı planlayan Ajax, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik etkilerden kaynaklı istediği teklifi alamayabilir.

Takımdan ayrılmaya karar veren Onana da gelişen durumlar karşısında 1 yıl daha kulübünde kalabilir. İsmi eski takımı Barcelona da ile anılan Onana için en ciddi talibin Chelsea olduğu belirtilirken bu transferin de Kepa Arrizabalaga'nın geleceğine bağlı olduğu aktarıldı.