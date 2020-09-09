Andre Felipe: Taraftarları mutlu edeceğime söz veriyorum

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Brezilyalı oyuncusu Felipe transfer ve takıma adapte olma süreciyle lig ve kariyer hedeflerini anlattı. Transfer sürecinin çok hızlı geçtiğini ve çok hızlı bir şekilde takıma adapte olduğunu belirten Andre Felipe, “Buraya gelmeden önce Jefferson ile görüştüm. Kendisi benim gibi Brezilyalı bir oyuncu. Kesinlikle buraya gelmemi tavsiye etti. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Her şey çok hızlı sonuçlandı. Takım beni çok çabuk arasına kabul etti. Geçen yıldan kalan birçok oyuncu var. Takımın yüzde 70’i yüzde 80’i geçen seneden kalan oyuncular. Beni aralarına çok çabuk bir şekilde kabul ettiler, adaptasyon sürecini de bu şekilde çok hızlı bir şekilde atlattım” dedi.

“Taraftarlara onları mutlu edeceğimin sözünü verebilirim” diyen Andre Felipe, “Taraftarlara iyi olacağımın sözünü verebilirim. Onları mutlu edeceğim. Çok çekişmeli bir lig. Yeni bir lig benim için. Büyük takımlar var. Takımımız yukarıları hedefliyor. Farklı projelere sahipler. Beni zaten cezbeden noktalardan birisiydi bu. O yüzden buradayım. Taraftarlara buradan onları mutlu edeceğimin sözünü verebilirim” ifadelerini kullandı.

Ligin başlamasını ve gol atmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Andre Felipe, “Beni çok iyi karşıladılar. Oyuncu grubundan teknik ekibine kadar herkes. Bunun için çok mutluyum. Çok kısa sürede atlattım bu adaptasyon sürecini. Umarım golleri atmaya başlarım. Çok heyecanlıyım. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım güzel sonuçlara attığım gollerle yardımcı olurum ve taraftarları mutlu ederim” şeklinde konuştu.

Eski takım arkadaşı Neymar hakkında da konuşan Andre Felipe, “Ben Neymar’la konuştuğum zaman futbol dışında konuşuruz. Çünkü bizim arkadaşlığımız sadece futbolla alakalı değil. Buraya gelmeden önce de fazla konuşmadım çünkü kendisi uzun bir maratonu geride bıraktı ve şu an tatilde. Dediğim gibi konuştuğumuz zaman futbol dışında konuşuyoruz” açıklamasını yaptı.

Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı / GAZİANTEP (İHA)