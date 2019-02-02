Andre Castro: 'Daha iyi bir takım gösterecekler'

Göztepe’nin orta saha oyuncusu Andre Castro her iki devrenin başında kırılma anları yaşadıklarını ve kaybettiklerini belirtti.

Erken yedikleri gole karşılık vermek için uğraştıklarını belirten Castro, “Durumu eşitlemeye çalıştık ama ilk yarıda organize olamadık. İkinci yarıya maçı beraberliğe taşımak için çıktık ama Jerome’un kırmızı kartı sonrası herşey zorlaştı. Jerome bilerek yapmadı, topa hamlesi oldu. Böyle zamanlar oluyor. Taraftarımıza sözümüz olsun; Bu takımı çok daha iyi görecekler” dedi.