Andre Ayew'de bonservis şansı

Fenerbahçe’de sezon başında Swansea City’den kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

02 Ekim 2018, Salı 09:03 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 09:06
- A +

Ligde 2 golle dikkat çeken Ayew’in bonservisi için çalışmalar yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir fırsat bulunuyor.

İngiltere’de Championship’te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig’e dönmek hem de kulüp içi ekonomik yapıyı düzeltmek istiyor. Bu nedenle de takımda şu an en yüksek maaşı alan Ayew’le alakalı sıkıntılar yaşanıyor.

2021’e kadar Galler kulübüyle sözleşmesi olan Ayew’i elden çıkarmaya sıcak bakılıyor. Maaş skalasını düşürmek isteyen Swansea’nin Fenerbahçe ile bonservis konusunda daha rahat olacağı ve kolaylık göstermeye yakın olduğu belirtildi.

Şu anda Championship’te 14. sırada olan Swansea’nin de ekonomik olarak kulüpte yeniden yapılanma içerisine gireceği kaydedildi.

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.