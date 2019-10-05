Andre Ayew uçuşa geçti!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Ganalı sağ kanat oyuncusu Andre Ayew, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmış ve Swansea City'e geri dönmüştü. 29 yaşındaki futbolcu da tıpkı Islam Slimani gibi Türkiye'den ayrıldıktan sonra adeta yeniden hayat buldu.

Bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen yıldız isim, Championship'teki ilk golünü de takımının çarşamba günü Charlton Athletic'i 2-1 devirdiği mücadelede kaydetti. Swansea Menajeri Steve Cooper da karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında Ayew'in performansına övgüler yağdırdı.

"Andre'nin iyi oynadığını söylemeliyim." diyen Cooper, "Kendisi, Reading karşısında da iyiydi ancak girdiği pozisyonları değerlendiremediği için hayal kırıklığı yaşamıştı. Ona geçtiğimiz hafta 'Zamanı gelecek Andre. Yalnızca bir gole ihtiyacın var.' demiştim. Nitekim bunu başardı ve artık daha ileri gidebilir." ifadelerini kullandı.

Takımdaki tüm hücum oyuncularının performansından son derece memnun olduğunu belirten Galli teknik adam, "Sahada tehlikeli görünüyorduk. Andre de bunun en güzel örneklerindendi." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler