Ligde son golünü 16. haftada Erzurum karşısında kaydeden Andre Ayew, Sivas maçını boş geçmeyeceğinin sözünü verdi.

Sarı kart cezası nedeniyle zorlu Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakan Ganalı yıldız, “Sahada olamamak acı vericiydi. Böylesine kritik bir maçta takımım için savaşmak isterdim. Oynayamamak beni çok üzdü. Sivas karşısında çok hırslı bir Ayew izleteceğim” diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, gol atmayı da özlediğini söyleyerek, “Taraftarımız önünde, müthiş bir atmosferde sahaya çıkacağız. Sivas maçında ağları sarsacağımı hissediyorum. Hocamız görev verirse, elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi. Valbuena’nın sakatlığı, Dirar’ın ise durumunun belirsiz olması nedeniyle Andre Ayew’in yarın akşam 11’de yer alması bekleniyor.