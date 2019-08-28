Andre Ayew paylaşılamıyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Swansea City'ye geri dönen Andre Ayew, yaz transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala adeta paylaşılamayan adam hâline geldi.

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 2 asistle oynayan 29 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusunu Lazio ve Schalke 04 kulüplerinin istediğini yazdı. Haberde sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan yıldız futbolcunun transferinin önündeki en büyük engelinse haftalık 80 bin sterlin olan maaşı olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler