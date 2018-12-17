Andre Ayew: Kafamızı kaldırmak durumundayız

Kötü gidişatın ardından hoca değişikliğine giden ve takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli tectrübeli futbolcu Andre Ayew, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Ayew'in açıklamaları:

"Çok üzgünüz. İyi başladık, oyunun gereklerini yerine getirdik. İstediğimiz golleri de bulduk ama 2. yarı aynı ritmi koruyamadık. Çok erken bir gol yedik, bu da öz güvenimizi etkiledi. 3'ü atıp rahatlamak istiyorduk ama başaramadık."

"Büyük bir kulübüz ve bunları yapmamalıyız. Kafamızı yukarı kaldırmalıyız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum. Özellikle iç sahada bir daha böyle bir durumu kesinlikle yaşamamalıyız. Kafamızı kaldırmak durumundayız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum."

"İkinci yarıda aynı ritmi korumayı başaramadık, tempomuzun düştüğünü gördük. İkinci yarı başında çok erken gol yedik ve bu da özgüvenimizi etkiledi. Üçüncü golü atmalıydık, oyunu rahatlatacak goldü, onu da başaramadık."

"Çok fazla pozisyon ürettik, daha fazla gol atmalıydık ama kendi sahamızda oynadığımız maçlarda kazanmak için 2 gol yetmeli. Esas problem, iyi savunma yapamadık. Hem ofansif hem defansif anlamda daha iyi olmak için çalışmalıyız."







