Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, Teknik Direktörleri Ersun Yanal’ın tecrübelerinin kendilerini yukarıya taşıyabileceğini ifade ederek, ona güvenip yol devam edeceklerini söyledi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de futbolcu Andre Ayew basın toplantısı düzenledi. Birkaç gündür burada çalıştıklarını belirten Ayew, "Şu ana kadar gayet iyi gidiyor ve çok çalışıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir döneme başlıyoruz. Önce kendi mutluluğumuz ve kulübü seven herkesin mutluluğu için çaba gösteriyoruz. İşleri daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Herkes için sağlıklı geçireceğimiz bir yıl olsun" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe’yi çok seviyorum"

Ayew, içinde bulundukları durumun önemli olduğunun altını çizerek, "Benim kişisel planlarımdan bu durum çok daha önemli. Zor bir durumdayız. Ailem burada olmaktan mutlu bu kulübü seviyorum. Stadı tesisleri seviyorum. Taraftarın kucak açma şeklini seviyorum. Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Her şeyden önce daha çok çalışacağım ve yaptıklarım takdir görüyorsa bu beni tabi ki de mutlu eder. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Buraya iyi bir şekilde adapte oldum. Tesiste çalışan herkes bize kucak açtı. Taraftarlarımız bana burada çok yardımcı oluyor. Kendimi evimde hissettiğimi söyleyebilirim. Kiralık veya bonservis farketmiyor. O kulüpte olmanız yeterlidir. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu.

"Futbol bir takım oyunu"

Futbolun bir takım oyunu olduğunu anlatan Ganalı futbolcu, "Takım için kötü gidiyorsa daha zor bir hal alıyor. Daha belirleyici etkili bir oyuncu olmam gerekiyor. Bana düşen görev bu. Belki tam bir forvet değilim ama ben de gol atmak, asist yapmak için burada olan bir oyuncuyum. İçinde olduğumuz durum takımın tamamını etkiliyor. Sadece puana konsantre olmuş durumdaydık. Oyuncuların kendi bireysel performansları çıkartması zorlaştı. Burayı tanıdım ve ligi tanıdım fizik olarak hazır durumdayım. Sadece olumlu şeyler oluyor benim hayatımda. Biraz daha fazla çalışma şansı buldum burada. Ligin bu evresi bizim için çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Ersun Yanal’ın tecrübelerine güvenerek yola devam edeceğiz"

Teknik Direktörleri Ersun Yanal hakkında da konuşan Ayew, şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce bu kulüpte çalışmış tanıyan bir hoca ve şampiyonluk yaşamış. Bu ligde çok büyük tecrübesi var. Uzun bir antrenörlük dönemi geçirmiş. Geçmişini inceleme şansı buldum. Başarılara ulaşmış. Milli takımın antrenörlüğünü yapmış bir hocayla çalışıyoruz. Onunla konuştuğumda felsefesini gayet iyi anlayabildim. Belki geldiği ilk hafta fazla zamanımız olmadığı için oyunu anlatma fırsatı olmadı. Gerçekten bize net bir yol ortaya koyuyor. Gerek saha içi gerek saha dışında. Bütün takımında o yoldan gitmesini istiyor. Aynı zamanda oyuncularla çok şakalaşıyor yakın ilişkiler görüyor. Farklı bir çalışma tarzı görüyoruz. Onun tecrübelerine güvenerek yola devam edeceğiz. Onun tecrübeleri bizi yukarıya taşıyabilecek tecrübeler. Kendi adıma ona çok güveniyorum. Geçmişteki hocalarımızla gelecek olursak Cocu’yu burada tanıdım. Onun da bir felsefesi vardı. Türkiye’nin farklı bir yer olduğunu bilmiyorduk. Fenerbahçe’ye gelirseniz çok farklı bir yer. Cocu’dan çok şey öğrendim ona en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Erwin Koeman ile tarzları benzerdi. Bize maçlar kazandırdı. Galatasaray maçında berabere kaldık. 6 ayda 3 antrenör biraz fazla. Ama bu şunu da gösteriyor biz işleri iyi yapamamışız ki antrenör değişmiş. Bu durumdan takımı çıkartması gerekenler bizleriz."

"Slimani sahaya çıktığında yüzde yüzünü veren bir oyuncu"

Slimani’nin geçmişini gayet iyi bildiklerini anlatan Ayew, "Lizbon’da iyi işler yaptı. Milli takımda çok gol atan oyunculardan biri. Onun kapasitesini gayet iyi biliyoruz. Futbolda böyle dönemler vardır. Gol atmayı çok seven bir oyuncu gol onu hayata bağlıyor. Goller gelecektir, onun performansı daha iyi olacaktır. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi bir ilişkimiz var. Bütün takım onunla iyi ilişkiler kurmuş durumda. Sadece bir noktanın değişmesi gerekiyor. Şans size doğru dönünce işler daha iyi gider. Takım halinde yapmamız gereken ona top atabilmek. Ona topu verdikten sonra takım halinde ona destek vermemizi o da biliyor. Saha dışında yapabileceğimiz şey birlik olmak. O da takımın bir parçası ve bizim için önemli bir oyuncu. O da kendisini daha iyi yerlere taşımak istiyor. Slimani, sahaya çıktığı her an yüzde yüzünü veren bir oyuncu. Futbolda doğruları yaptığınızda şans bir gün size de dönüyor. Biz ona güveniyoruz. Ligin ikinci yarısında istediği golleri atacak” açıklamasını yaptı.

"Burası tamemen farklı bir lig"

Türkiye’nin tamamen farklı bir lig olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Hızlı şekilde analiz etmemiz gereken bir lig. Aslında küçük anların çok kıymetli olduğu bir lig. Kafalarda neler yaşadığınızı kıymetli olduğu lig. Baskı yapmaktan, rakibin üstüne gitmekten korkmadığı bir yer. Diğer liglerde taktik planlar daha ortada oluyor. Fransa’dan daha fiziksel oynan bir lig burası. Fiziksel durumların ön plana çıktığı, son ana kadar mücadele ettiği ve her fırsatı bulduklarında o koşuları yapan bir lig. En önemli şey bu ligde gol yememek. Maçın sonlarına kadar gol yememe durumunu engellemeniz lazım. Takımlar son ana kadar mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

İHA