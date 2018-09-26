Andre Ayew 'büyük' oynuyor

Milliyet Gazetesi'nden Onur Dinçer'in derlediği bilgilere göre; skorer yanıyla çok fazla öne çıkmayan Ayew buna karşın kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiriyor. Marsilya formasıyla 209 maçta 60, West Ham’da 50 maçta 12, Swansea’de 47 maçta 12, Lorient’da 24 maçta 3 gol atabilen futbolcu, kritik sayılarıyla sahneye çıktı.

West Ham’ım geçen sezon Tottenham’ı lig kupasında elediği maçta Ayew başroldeydi. Rakip fileleri bu maçta iki kez sallayan Ganalı, Londra ekibini kupanın dışına gönderen isim oldu. 2015-16 sezonunda Swansea formasıyla Chelsea, Manchester City ve Tottenham karşılaşmalarında attığı golle takımı mağlubiyetten kurtaran sarı-lacivertli oyuncu, aynı sezon Manchester United ve Liverpool maçlarında ise galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Gana’yı da taşıdı

Andre Ayew, Fransa’da Marsilya forması giydiği 2014-15’te Monaco’ya karşı galibiyet golünü attı. 2013-14’te Napoli’ye Şampiyonlar Ligi’nde her iki maçta birden gol atarken, 2013-14’te PSG’yi yıkan isim oldu.

Gana Milli Takımı performansı da benzer olan Ayew; Afrika Uluslar Kupası’nda Burkina Faso, Mali, Tunus, Gine, Kongo, Senegal, Güney Afrika gibi ekiplere attığı gollerin yanı sıra 2014 Dünya Kupası’ndaki başarısıyla sivrildi. Tecrübeli oyuncu, ABD’yi 2-1 yendikleri maçta galibiyet golünü kaydederken, Almanya karşısında beraberliği getiren golü de attı.

Gana’dan övgü

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş’a attığı golle ön plana çıkan ve 1-1’lik beraberliği sağlayan Andre Ayew, ülkesi Gana’da da geniş yer buldu. Tecrübeli futbolcunun attığı gol ülke basınında ses getirdi.

Beşiktaş derbisinin ardından Ayew öne çıkarılarak övgülerde bulunuldu. Ghanasoccer.net sitesinde “Ayew, bir puanı kazandırarak Fenerbahçe’yi sevindirdi” başlığını kullandı. Sitede ayrıca golün videosu ve Ayew’in fotoğrafları da yer aldı.

Pulse.com sitesinde, “Ayew’in golü Fenerbahçe’yi kurtardı” başlığı dikkat çekti. Footballghana sitesinde ise, “Ayew attığı golden dolayı mutlu” ve “Ayew yeniden golünü attı, Beşiktaş karşısında beraberliği kurtardı” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca golün video görüntüleri de tüm sitelerde yer buldu.