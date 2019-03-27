Andre Agnelli duyurdu! Süper Şampiyonlar Ligi geliyor!

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin yeni bir formata kavuşturulması konusunda çalışmalar sürüyor. Süper Şampiyonlar Ligi adı verilen yeni oluşumla ilgili olarak Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli'den flaş bir açıklama geldi.

Aynı zamanda Juventus'un da başkanlığını yürüten Agnelli, "Yeni Şampiyonlar Ligi formatı üzerine birkaç aydır çalışıyoruz. Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve daha yüzlerce takım bu yeni turnuvada oynamak istiyor. Organizasyonun tüm takımlara açık olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin şeffaf yürütüldüğünü ve UEFA ile temas hâlinde olduklarını belirten 43 yaşındaki futbol adamı, "Süper Şampiyonlar Ligi adında yeni bir turnuva oluşturulacak. Biz, 24 takımlı Kulüpler Dünya Kupası fikrine sıkışık takvimden ötürü karşıyız ve milli araların daha az olmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

FIFA, geçtiğimiz haftalarda Miami'de düzenlediği toplantıda Avrupa kulüplerinin boykot etme tehdidine karşın 2021 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nın 24 takımla oynanmasını kararlaştırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler